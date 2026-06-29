ATOSS Software Aktie

ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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Hochrechnung 29.06.2026 10:03:53

TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ATOSS Software von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ATOSS Software-Aktie Investoren gebracht.

Am 29.06.2016 wurde die ATOSS Software-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,85 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die ATOSS Software-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 673,287 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ATOSS Software-Papiers auf 67,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45 581,55 EUR wert. Damit wäre die Investition 355,82 Prozent mehr wert.

Insgesamt war ATOSS Software zuletzt 1,08 Mrd. Euro wert. Am 21.03.2000 fand der erste Handelstag der ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der ATOSS Software-Aktie wurde der Erstkurs mit 31,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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