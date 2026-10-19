TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ATOSS Software von vor 10 Jahren eingefahren

Am 19.10.2016 wurde das ATOSS Software-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,36 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,484 ATOSS Software-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 680,26 EUR, da sich der Wert einer ATOSS Software-Aktie am 16.10.2026 auf 90,90 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 580,26 Prozent angewachsen.

Alle ATOSS Software-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,45 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der ATOSS Software-Aktie fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ein ATOSS Software-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at