ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|Frühe Investition
|
02.02.2026 10:04:30
TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ATOSS Software von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der ATOSS Software-Aktie statt. Der Schlusskurs der ATOSS Software-Aktie betrug an diesem Tag 95,00 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die ATOSS Software-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 105,263 Anteilen. Die gehaltenen ATOSS Software-Aktien wären am 30.01.2026 10 263,16 EUR wert, da der Schlussstand 97,50 EUR betrug. Aus 10 000 EUR wurden somit 10 263,16 EUR, was einer positiven Performance von 2,63 Prozent entspricht.
Der Marktwert von ATOSS Software betrug jüngst 1,55 Mrd. Euro. Das ATOSS Software-Papier wurde am 21.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die ATOSS Software-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 31,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu ATOSS Software AG
