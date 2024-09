TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ATOSS Software von vor einem Jahr eingefahren

ATOSS Software-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 98,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,020 ATOSS Software-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.09.2024 132,65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 130,00 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 32,65 Prozent.

ATOSS Software war somit zuletzt am Markt 2,07 Mrd. Euro wert. Der ATOSS Software-Börsengang fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der ATOSS Software-Aktie belief sich damals auf 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at