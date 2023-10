TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ATOSS Software-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen ATOSS Software-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der ATOSS Software-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das ATOSS Software-Papier letztlich bei 128,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,800 ATOSS Software-Aktien. Die gehaltenen ATOSS Software-Anteile wären am 27.10.2023 1 560,06 EUR wert, da der Schlussstand 200,00 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 56,01 Prozent.

ATOSS Software wurde am Markt mit 1,59 Mrd. Euro bewertet. Der ATOSS Software-Börsengang fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des ATOSS Software-Papiers lag damals bei 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at