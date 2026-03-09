ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|ATOSS Software-Performance
|
09.03.2026 10:03:48
TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ATOSS Software von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16,48 EUR. Bei einem ATOSS Software-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60,680 ATOSS Software-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ATOSS Software-Papiers auf 92,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 582,52 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 458,25 Prozent.
Am Markt war ATOSS Software jüngst 1,46 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der ATOSS Software-Aktie fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der ATOSS Software-Aktie wurde der Erstkurs mit 31,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu ATOSS Software AG
|10.02.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
