TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ATOSS Software von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in ATOSS Software-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16,48 EUR. Bei einem ATOSS Software-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60,680 ATOSS Software-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ATOSS Software-Papiers auf 92,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 582,52 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 458,25 Prozent.

Am Markt war ATOSS Software jüngst 1,46 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der ATOSS Software-Aktie fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der ATOSS Software-Aktie wurde der Erstkurs mit 31,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at