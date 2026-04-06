ATOSS Software Aktie

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WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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Frühes Investment 06.04.2026 10:03:47

TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ATOSS Software von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in ATOSS Software-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 06.04.2016 wurde das ATOSS Software-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,02 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 624,317 ATOSS Software-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der ATOSS Software-Aktie auf 76,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47 760,26 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 377,60 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,22 Mrd. Euro. Am 21.03.2000 wurden ATOSS Software-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das ATOSS Software-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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