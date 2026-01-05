ATOSS Software Aktie

Rentables ATOSS Software-Investment? 05.01.2026 10:03:53

TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ATOSS Software von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ATOSS Software-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades ATOSS Software-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 82,25 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die ATOSS Software-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,158 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 113,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 373,86 EUR wert. Mit einer Performance von +37,39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von ATOSS Software betrug jüngst 1,80 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der ATOSS Software-Aktie fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines ATOSS Software-Anteils lag damals bei 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

27.11.25 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
20.11.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 ATOSS Software Buy Warburg Research
24.10.25 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

ATOSS Software AG 114,60 0,00% ATOSS Software AG

