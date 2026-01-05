ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|Rentables ATOSS Software-Investment?
|
05.01.2026 10:03:53
TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ATOSS Software von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades ATOSS Software-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 82,25 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die ATOSS Software-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,158 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 113,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 373,86 EUR wert. Mit einer Performance von +37,39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von ATOSS Software betrug jüngst 1,80 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der ATOSS Software-Aktie fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines ATOSS Software-Anteils lag damals bei 31,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu ATOSS Software AG
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
