ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|ATOSS Software-Investition
|
27.07.2026 10:04:12
TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in ATOSS Software von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit ATOSS Software-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die ATOSS Software-Aktie an diesem Tag 15,00 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die ATOSS Software-Aktie investierten, hätten nun 6,667 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der ATOSS Software-Aktie auf 76,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 507,33 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 407,33 Prozent vermehrt.
Der ATOSS Software-Wert an der Börse wurde auf 1,21 Mrd. Euro beziffert. Die ATOSS Software-Aktie wurde am 21.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der ATOSS Software-Aktie lag damals bei 31,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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