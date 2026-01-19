ATOSS Software Aktie

ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes ATOSS Software-Investment? 19.01.2026 10:04:02

TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in ATOSS Software von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren ATOSS Software-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden ATOSS Software-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 111,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,901 ATOSS Software-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen ATOSS Software-Aktien wären am 16.01.2026 94,41 EUR wert, da der Schlussstand 104,80 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,59 Prozent abgenommen.

Insgesamt war ATOSS Software zuletzt 1,67 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA war der 21.03.2000. Der erste festgestellte Kurs des ATOSS Software-Papiers lag damals bei 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ATOSS Software AG

mehr Nachrichten