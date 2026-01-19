TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in ATOSS Software von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden ATOSS Software-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 111,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,901 ATOSS Software-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen ATOSS Software-Aktien wären am 16.01.2026 94,41 EUR wert, da der Schlussstand 104,80 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,59 Prozent abgenommen.

Insgesamt war ATOSS Software zuletzt 1,67 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA war der 21.03.2000. Der erste festgestellte Kurs des ATOSS Software-Papiers lag damals bei 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

