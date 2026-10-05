ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|Lohnender ATOSS Software-Einstieg?
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05.10.2026 10:03:43
TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ATOSS Software-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde das ATOSS Software-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die ATOSS Software-Aktie an diesem Tag 98,30 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die ATOSS Software-Aktie investiert hat, hat nun 10,173 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (83,00 EUR), wäre die Investition nun 844,35 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,56 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software belief sich zuletzt auf 1,32 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der ATOSS Software-Aktie fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines ATOSS Software-Papiers auf 31,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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