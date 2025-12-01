ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|Lukrative ATOSS Software-Anlage?
|
01.12.2025 10:04:31
TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ATOSS Software von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem ATOSS Software-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 73,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,362 ATOSS Software-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen ATOSS Software-Anteile wären am 28.11.2025 156,95 EUR wert, da der Schlussstand 115,20 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56,95 Prozent erhöht.
Der ATOSS Software-Wert an der Börse wurde auf 1,83 Mrd. Euro beziffert. Am 21.03.2000 wagte die ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines ATOSS Software-Anteils auf 31,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
