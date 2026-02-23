ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ATOSS Software von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem ATOSS Software-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 83,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 119,760 ATOSS Software-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen ATOSS Software-Anteile wären am 20.02.2026 9 808,38 EUR wert, da der Schlussstand 81,90 EUR betrug. Damit wäre die Investition 1,92 Prozent weniger wert.
Der ATOSS Software-Wert an der Börse wurde auf 1,30 Mrd. Euro beziffert. Am 21.03.2000 wagte die ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines ATOSS Software-Anteils auf 31,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
