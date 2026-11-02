ATOSS Software Aktie

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WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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Performance unter der Lupe 02.11.2026 10:03:52

TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ATOSS Software von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in ATOSS Software-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das ATOSS Software-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 102,50 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die ATOSS Software-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 97,561 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 200,00 EUR, da sich der Wert eines ATOSS Software-Anteils am 30.10.2026 auf 94,30 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 8,00 Prozent gleich.

Der ATOSS Software-Wert an der Börse wurde auf 1,50 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des ATOSS Software-Anteils fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ein ATOSS Software-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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