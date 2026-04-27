TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ATOSS Software von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in ATOSS Software-Aktien gewesen.

Die ATOSS Software-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 91,70 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in ATOSS Software-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 109,051 ATOSS Software-Aktien. Die gehaltenen ATOSS Software-Papiere wären am 24.04.2026 8 964,01 EUR wert, da der Schlussstand 82,20 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 10,36 Prozent vermindert.

ATOSS Software markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,31 Mrd. Euro. ATOSS Software-Papiere wurden am 21.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines ATOSS Software-Anteils auf 31,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at