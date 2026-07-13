TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte eine ATOSS Software-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das ATOSS Software-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 104,50 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,569 ATOSS Software-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.07.2026 684,21 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 71,50 EUR belief. Mit einer Performance von -31,58 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Mrd. Euro. Das ATOSS Software-Papier wurde am 21.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines ATOSS Software-Papiers auf 31,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at