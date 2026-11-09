ATOSS Software Aktie

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WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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Lukrative ATOSS Software-Investition? 09.11.2026 10:03:46

TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte eine ATOSS Software-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ATOSS Software-Aktie gebracht.

Das ATOSS Software-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 105,00 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ATOSS Software-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,952 ATOSS Software-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84,67 EUR, da sich der Wert eines ATOSS Software-Papiers am 06.11.2026 auf 88,90 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15,33 Prozent abgenommen.

ATOSS Software erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,41 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des ATOSS Software-Papiers fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines ATOSS Software-Anteils bei 31,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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