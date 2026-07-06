ATOSS Software Aktie

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WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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Rentabler ATOSS Software-Einstieg? 06.07.2026 10:03:54

TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte eine ATOSS Software-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in ATOSS Software-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der ATOSS Software-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 139,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das ATOSS Software-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,715 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen ATOSS Software-Anteile wären am 03.07.2026 51,57 EUR wert, da der Schlussstand 72,10 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 48,43 Prozent.

Alle ATOSS Software-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,15 Mrd. Euro. Am 21.03.2000 wurden ATOSS Software-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des ATOSS Software-Papiers lag beim Börsengang bei 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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01.05.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 ATOSS Software Buy Warburg Research
27.04.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
24.04.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
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ATOSS Software AG 72,70 1,54% ATOSS Software AG

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