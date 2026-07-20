ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|Rentables ATOSS Software-Investment?
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20.07.2026 10:04:24
TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ATOSS Software von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit ATOSS Software-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 91,90 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das ATOSS Software-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 108,814 ATOSS Software-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 17.07.2026 7 616,97 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70,00 EUR belief. Mit einer Performance von -23,83 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle ATOSS Software-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,11 Mrd. Euro. Am 21.03.2000 wurden ATOSS Software-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des ATOSS Software-Anteils belief sich damals auf 31,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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