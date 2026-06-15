TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ATOSS Software von vor 3 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ATOSS Software-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die ATOSS Software-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 103,25 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,969 ATOSS Software-Aktien im Depot. Die gehaltenen ATOSS Software-Aktien wären am 12.06.2026 72,64 EUR wert, da der Schlussstand 75,00 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 27,36 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software belief sich zuletzt auf 1,19 Mrd. Euro. Die ATOSS Software-Aktie wurde am 21.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines ATOSS Software-Anteils auf 31,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at