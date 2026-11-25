Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Lohnender Bechtle-Einstieg?
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25.11.2026 10:03:42
TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bechtle-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden Bechtle-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,98 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Bechtle-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,676 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 32,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 215,91 EUR wert. Mit einer Performance von +115,91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Bechtle-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,08 Mrd. Euro. Am 30.03.2000 wurden Bechtle-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Bechtle-Papiers lag damals bei 30,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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