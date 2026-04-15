Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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Langfristige Performance 15.04.2026 10:04:18

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Bechtle-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 15.04.2016 wurde das Bechtle-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,83 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 67,438 Bechtle-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 060,92 EUR, da sich der Wert einer Bechtle-Aktie am 14.04.2026 auf 30,56 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 106,09 Prozent angewachsen.

Alle Bechtle-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,77 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Bechtle-Aktie fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ein Bechtle-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bechtle AG

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