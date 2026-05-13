TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Bechtle-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,48 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Bechtle-Papier investiert hätte, hätte er nun 606,674 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 30,72 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 18 637,01 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 86,37 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Bechtle belief sich jüngst auf 3,98 Mrd. Euro. Das Bechtle-Papier wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Bechtle-Anteils lag damals bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at