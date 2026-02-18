Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

Langfristige Anlage 18.02.2026 10:04:02

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bechtle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bechtle gewesen.

Das Bechtle-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bechtle-Papier an diesem Tag 13,14 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Bechtle-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 761,325 Bechtle-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 24 849,64 EUR, da sich der Wert einer Bechtle-Aktie am 17.02.2026 auf 32,64 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 148,50 Prozent.

Bechtle markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,08 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Bechtle-Papiers fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ein Bechtle-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Bechtle AG

Analysen zu Bechtle AG

12.02.26 Bechtle Buy UBS AG
09.02.26 Bechtle Kaufen DZ BANK
09.02.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 Bechtle Buy UBS AG
06.02.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 32,86 -1,20% Bechtle AG

