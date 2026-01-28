Bechtle Aktie
TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Bechtle-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bechtle-Aktie bei 31,50 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 317,460 Bechtle-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.01.2026 14 126,98 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 44,50 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 14 126,98 EUR entspricht einer Performance von +41,27 Prozent.
Am Markt war Bechtle jüngst 5,59 Mrd. Euro wert. Das Bechtle-IPO fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ein Bechtle-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
