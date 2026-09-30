TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Bechtle eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Bechtle-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Bechtle-Papiers betrug an diesem Tag 17,17 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bechtle-Aktie investiert, befänden sich nun 58,252 Bechtle-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Bechtle-Papiere wären am 29.09.2026 2 015,53 EUR wert, da der Schlussstand 34,60 EUR betrug. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 015,53 EUR, was einer positiven Performance von 101,55 Prozent entspricht.

Bechtle erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,28 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Bechtle-Anteils fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ein Bechtle-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at