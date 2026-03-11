Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 11.03.2026 10:03:51

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Bechtle-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Bechtle-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Bechtle-Papiers betrug an diesem Tag 54,13 EUR. Bei einem Bechtle-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 184,729 Bechtle-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 011,08 EUR, da sich der Wert einer Bechtle-Aktie am 10.03.2026 auf 32,54 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 39,89 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Bechtle eine Börsenbewertung in Höhe von 4,10 Mrd. Euro. Das Bechtle-Papier wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Bechtle-Papier bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bechtle AG

Nachrichten zu Bechtle AG

mehr Nachrichten