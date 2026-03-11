TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Bechtle-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Bechtle-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Bechtle-Papiers betrug an diesem Tag 54,13 EUR. Bei einem Bechtle-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 184,729 Bechtle-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 011,08 EUR, da sich der Wert einer Bechtle-Aktie am 10.03.2026 auf 32,54 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 39,89 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Bechtle eine Börsenbewertung in Höhe von 4,10 Mrd. Euro. Das Bechtle-Papier wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Bechtle-Papier bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at