Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Profitable Bechtle-Anlage?
|
25.03.2026 10:04:44
TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 25.03.2025 wurden Bechtle-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37,82 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Bechtle-Aktie investiert hat, hat nun 26,441 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 699,10 EUR, da sich der Wert eines Bechtle-Papiers am 24.03.2026 auf 26,44 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,09 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Bechtle eine Marktkapitalisierung von 3,33 Mrd. Euro. Am 30.03.2000 wurden Bechtle-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das Bechtle-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bechtle AG
|
25.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
25.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.03.26
|Bechtle-Aktie fällt: Kursziel sinkt - warum Berenberg die Aktie trotzdem auf "Kaufen" setzt (dpa-AFX)
|
24.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
24.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
23.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht am Montagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
23.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.03.26
|MDAX aktuell: MDAX notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Bechtle AG
|24.03.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|24.03.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|24.03.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|28,04
|5,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.