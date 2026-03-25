TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Bechtle-Einstiegs gewesen.

Am 25.03.2025 wurden Bechtle-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37,82 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Bechtle-Aktie investiert hat, hat nun 26,441 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 699,10 EUR, da sich der Wert eines Bechtle-Papiers am 24.03.2026 auf 26,44 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,09 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Bechtle eine Marktkapitalisierung von 3,33 Mrd. Euro. Am 30.03.2000 wurden Bechtle-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das Bechtle-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at