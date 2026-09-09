Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Langfristige Investition
|
09.09.2026 10:03:55
TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem Bechtle-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Bechtle-Aktie bei 36,92 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27,086 Bechtle-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bechtle-Papiers auf 35,46 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 960,46 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 3,95 Prozent.
Der Bechtle-Wert an der Börse wurde auf 4,50 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Bechtle-Papiere fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Bechtle-Papiers lag damals bei 30,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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