TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bechtle gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem Bechtle-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Bechtle-Aktie bei 36,92 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27,086 Bechtle-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bechtle-Papiers auf 35,46 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 960,46 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 3,95 Prozent.

Der Bechtle-Wert an der Börse wurde auf 4,50 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Bechtle-Papiere fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Bechtle-Papiers lag damals bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at