Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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Rentabler Bechtle-Einstieg? 07.10.2026 10:03:42

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Bechtle-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 07.10.2025 wurde das Bechtle-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Bechtle-Papier bei 37,94 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bechtle-Aktie investiert, befänden sich nun 263,574 Bechtle-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Bechtle-Aktie auf 34,54 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 103,85 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 8,96 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Bechtle eine Marktkapitalisierung von 4,29 Mrd. Euro. Die Bechtle-Aktie wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Bechtle-Aktie lag damals bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bechtle AG

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