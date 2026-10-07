Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Rentabler Bechtle-Einstieg?
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07.10.2026 10:03:42
TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 07.10.2025 wurde das Bechtle-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Bechtle-Papier bei 37,94 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bechtle-Aktie investiert, befänden sich nun 263,574 Bechtle-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Bechtle-Aktie auf 34,54 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 103,85 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 8,96 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Bechtle eine Marktkapitalisierung von 4,29 Mrd. Euro. Die Bechtle-Aktie wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Bechtle-Aktie lag damals bei 30,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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