Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Bechtle-Anlage unter der Lupe
|
29.04.2026 10:03:44
TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 3 Jahren verloren
Die Bechtle-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 42,05 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Bechtle-Aktie investiert hat, hat nun 2,378 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.04.2026 auf 28,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68,92 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 31,08 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Bechtle eine Börsenbewertung in Höhe von 3,68 Mrd. Euro. Am 30.03.2000 wurden Bechtle-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Bechtle-Aktie lag damals bei 30,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bechtle AG
|
27.04.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
22.04.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
22.04.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX gibt am Mittwochmittag nach (finanzen.at)
|
22.04.26
|TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bechtle-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
21.04.26