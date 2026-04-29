Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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Bechtle-Anlage unter der Lupe 29.04.2026 10:03:44

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 3 Jahren verloren

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bechtle-Aktie Anlegern gebracht.

Die Bechtle-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 42,05 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Bechtle-Aktie investiert hat, hat nun 2,378 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.04.2026 auf 28,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68,92 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 31,08 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Bechtle eine Börsenbewertung in Höhe von 3,68 Mrd. Euro. Am 30.03.2000 wurden Bechtle-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Bechtle-Aktie lag damals bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bechtle AG

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