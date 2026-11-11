Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Lukrativer Bechtle-Einstieg?
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11.11.2026 10:03:54
TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 3 Jahren verloren
Am 11.11.2023 wurde das Bechtle-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 43,10 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 23,202 Bechtle-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 786,08 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 33,88 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,39 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Bechtle eine Börsenbewertung in Höhe von 4,18 Mrd. Euro. Der Bechtle-Börsengang fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Das Bechtle-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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