TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bechtle-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Bechtle-Anteile letztlich bei 38,94 EUR. Bei einem Bechtle-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,568 Bechtle-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Bechtle-Papiers auf 30,84 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,20 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,80 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Bechtle belief sich jüngst auf 3,83 Mrd. Euro. Am 30.03.2000 wurden Bechtle-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Bechtle-Papiers lag beim Börsengang bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at