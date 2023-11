TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Bechtle-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Bechtle-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 57,77 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,311 Bechtle-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2023 gerechnet (46,79 EUR), wäre die Investition nun 809,98 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 19,00 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Bechtle eine Börsenbewertung in Höhe von 5,64 Mrd. Euro. Am 30.03.2000 wurden Bechtle-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Bechtle-Aktie belief sich damals auf 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at