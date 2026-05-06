Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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Lohnendes Bechtle-Investment? 06.05.2026 10:05:22

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Bechtle-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 06.05.2021 wurden Bechtle-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Bechtle-Aktie bei 53,85 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bechtle-Aktie investiert, befänden sich nun 18,570 Bechtle-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 544,85 EUR, da sich der Wert eines Bechtle-Anteils am 05.05.2026 auf 29,34 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45,52 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Bechtle betrug jüngst 3,69 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Bechtle-Papiers fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ein Bechtle-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bechtle AG

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