Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Rentabler Bechtle-Einstieg?
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17.06.2026 10:04:19
TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bechtle-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Bechtle-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37,12 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Bechtle-Papier investiert hätte, hätte er nun 26,940 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bechtle-Anteile wären am 16.06.2026 848,06 EUR wert, da der Schlussstand 31,48 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 15,19 Prozent.
Alle Bechtle-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,94 Mrd. Euro. Am 30.03.2000 wurden Bechtle-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Bechtle-Papiers lag beim Börsengang bei 30,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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