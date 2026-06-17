Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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Rentabler Bechtle-Einstieg? 17.06.2026 10:04:19

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bechtle-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bechtle-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Bechtle-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Bechtle-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37,12 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Bechtle-Papier investiert hätte, hätte er nun 26,940 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bechtle-Anteile wären am 16.06.2026 848,06 EUR wert, da der Schlussstand 31,48 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 15,19 Prozent.

Alle Bechtle-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,94 Mrd. Euro. Am 30.03.2000 wurden Bechtle-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Bechtle-Papiers lag beim Börsengang bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bechtle AG

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