Bechtle Aktie

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WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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Bechtle-Investment 12.08.2026 10:04:01

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bechtle gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Bechtle-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bechtle-Papier an diesem Tag 38,58 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Bechtle-Aktie investiert hat, hat nun 2,592 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2026 auf 36,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,31 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,69 Prozent verringert.

Bechtle markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,61 Mrd. Euro. Am 30.03.2000 wagte die Bechtle-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der Bechtle-Aktie lag damals bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bechtle AG

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