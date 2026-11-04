Bechtle Aktie

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WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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Frühes Investment 04.11.2026 10:03:34

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Bechtle-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 04.11.2025 wurde das Bechtle-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 35,26 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,836 Bechtle-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Bechtle-Aktie auf 33,38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,67 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 5,33 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,31 Mrd. Euro. Am 30.03.2000 wurden Bechtle-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das Bechtle-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bechtle AG

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