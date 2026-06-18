TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die CANCOM SE-Dividendenausschüttung

Im Zuge der Hauptversammlung von TecDAX-Wert CANCOM SE am 17.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,00 EUR je Aktie vereinbart. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Dividendenhistorie zeigt. 31,57 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. So reduzierte sich die CANCOM SE- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 10,06 Prozent.

Veränderung der CANCOM SE-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der CANCOM SE-Anteilsschein via XETRA bei einem Wert von 25,95 EUR. Der Dividendenabschlag auf den CANCOM SE-Titel erfolgt am 18.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Dies kann sich optisch negativ auf das CANCOM SE-Papier auswirken. Die Dividendenausschüttung an die CANCOM SE-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Das CANCOM SE-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,75 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 4,30 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von CANCOM SE via XETRA um 9,58 Prozent reduziert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 3,48 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenauszahlungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (Deutsche Telekom, Bechtle) schneidet CANCOM SE im Jahr 2025 als unübertroffene Dividenden-Aktie ab. Auch bei der Dividendenrendite liegt die CANCOM SE-Aktie vorn. Deutsche Telekom folgt in der Peergroup auf CANCOM SE mit einer Dividendenauszahlung von 1,00 EUR und einer Dividendenrendite von 3,62 Prozent.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie CANCOM SE

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,02 EUR. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 4,07 Prozent steigen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel CANCOM SE

Die Börsenbewertung des TecDAX-Unternehmens CANCOM SE beläuft sich aktuell auf 724,232 Mio. EUR. CANCOM SE weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,11 auf. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von CANCOM SE auf 1,715 Mrd.EUR, das EPS machte 0,92 EUR aus.

Redaktion finanzen.at