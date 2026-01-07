TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen CANCOM SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 07.01.2025 wurde das CANCOM SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen CANCOM SE-Anteile an diesem Tag bei 24,06 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 415,628 CANCOM SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.01.2026 11 367,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,35 EUR belief. Mit einer Performance von +13,67 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 852,49 Mio. Euro. Am 16.09.1999 fand der erste Handelstag des CANCOM SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines CANCOM SE-Anteils lag damals bei 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at