TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 07.01.2025 wurde das CANCOM SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen CANCOM SE-Anteile an diesem Tag bei 24,06 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 415,628 CANCOM SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.01.2026 11 367,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,35 EUR belief. Mit einer Performance von +13,67 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 852,49 Mio. Euro. Am 16.09.1999 fand der erste Handelstag des CANCOM SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines CANCOM SE-Anteils lag damals bei 6,98 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu CANCOM SE
|06.01.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
