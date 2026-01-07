CANCOM Aktie

CANCOM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable CANCOM SE-Investition? 07.01.2026 10:03:58

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen CANCOM SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 07.01.2025 wurde das CANCOM SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen CANCOM SE-Anteile an diesem Tag bei 24,06 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 415,628 CANCOM SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.01.2026 11 367,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,35 EUR belief. Mit einer Performance von +13,67 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 852,49 Mio. Euro. Am 16.09.1999 fand der erste Handelstag des CANCOM SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines CANCOM SE-Anteils lag damals bei 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Cancom SE

Nachrichten zu CANCOM SE

mehr Nachrichten

Analysen zu CANCOM SE

mehr Analysen
06.01.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
27.11.25 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
14.11.25 CANCOM Kaufen DZ BANK
14.11.25 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CANCOM SE 27,15 -0,55% CANCOM SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen