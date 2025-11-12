CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Lohnendes CANCOM SE-Investment?
|
12.11.2025 10:03:49
TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CANCOM SE von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das CANCOM SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das CANCOM SE-Papier an diesem Tag bei 22,84 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die CANCOM SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,783 CANCOM SE-Aktien. Die gehaltenen CANCOM SE-Anteile wären am 11.11.2025 1 042,03 EUR wert, da der Schlussstand 23,80 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,20 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete CANCOM SE eine Marktkapitalisierung von 742,19 Mio. Euro. Am 16.09.1999 fand der erste Handelstag des CANCOM SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des CANCOM SE-Anteils belief sich damals auf 6,98 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
