CANCOM Aktie

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WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

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Frühe Investition 09.09.2026 10:03:55

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CANCOM SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CANCOM SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in CANCOM SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades CANCOM SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21,54 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CANCOM SE-Aktie investiert, befänden sich nun 46,420 CANCOM SE-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2026 1 021,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,12 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 618,99 Mio. Euro. Das CANCOM SE-Papier wurde am 16.09.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der CANCOM SE-Anteilsschein bei 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Cancom SE

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26.08.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 CANCOM Kaufen DZ BANK
12.08.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
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CANCOM SE 22,20 0,00% CANCOM SE

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