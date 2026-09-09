CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Frühe Investition
|
09.09.2026 10:03:55
TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CANCOM SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades CANCOM SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21,54 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CANCOM SE-Aktie investiert, befänden sich nun 46,420 CANCOM SE-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2026 1 021,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,12 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 618,99 Mio. Euro. Das CANCOM SE-Papier wurde am 16.09.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der CANCOM SE-Anteilsschein bei 6,98 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CANCOM SE
|
09.09.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
09.09.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX leichter (finanzen.at)
|
09.09.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
|
02.09.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
02.09.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu CANCOM SE
|26.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
|22,20
|0,00%