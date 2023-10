TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in CANCOM SE abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das CANCOM SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11,43 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die CANCOM SE-Aktie investierten, hätten nun 875,126 Anteile im Besitz. Die gehaltenen CANCOM SE-Anteile wären am 10.10.2023 22 508,23 EUR wert, da der Schlussstand 25,72 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 125,08 Prozent gleich.

CANCOM SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 974,91 Mio. Euro gelistet. Das CANCOM SE-Papier wurde am 16.09.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des CANCOM SE-Papiers belief sich damals auf 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at