TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in CANCOM SE von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in CANCOM SE-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das CANCOM SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die CANCOM SE-Anteile bei 26,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die CANCOM SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,731 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 92,54 EUR, da sich der Wert eines CANCOM SE-Anteils am 28.04.2026 auf 24,80 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,46 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete CANCOM SE eine Marktkapitalisierung von 746,54 Mio. Euro. Der CANCOM SE-Börsengang fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Ein CANCOM SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at