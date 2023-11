TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CANCOM SE von vor 10 Jahren verdient

Am 08.11.2013 wurde die CANCOM SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,13 EUR. Bei einem CANCOM SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,077 CANCOM SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.11.2023 gerechnet (24,30 EUR), wäre die Investition nun 171,98 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71,98 Prozent vermehrt.

CANCOM SE war somit zuletzt am Markt 944,59 Mio. Euro wert. Am 16.09.1999 wurden CANCOM SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines CANCOM SE-Papiers auf 6,98 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at