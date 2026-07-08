TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in CANCOM SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der CANCOM SE-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 50,64 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die CANCOM SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 19,747 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 07.07.2026 477,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,20 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 52,21 Prozent.

Der Börsenwert von CANCOM SE belief sich jüngst auf 666,07 Mio. Euro. Der CANCOM SE-Börsengang fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die CANCOM SE-Aktie bei 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at