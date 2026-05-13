CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Rentable CANCOM SE-Investition?
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13.05.2026 10:04:04
TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein CANCOM SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden CANCOM SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 47,21 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die CANCOM SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 211,820 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 422,58 EUR, da sich der Wert einer CANCOM SE-Aktie am 12.05.2026 auf 25,60 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 45,77 Prozent verringert.
Insgesamt war CANCOM SE zuletzt 724,23 Mio. Euro wert. Am 16.09.1999 wurden CANCOM SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des CANCOM SE-Papiers bei 6,98 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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