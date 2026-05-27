CANCOM Aktie

CANCOM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

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Frühe Investition 27.05.2026 10:03:35

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein CANCOM SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein CANCOM SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in CANCOM SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CANCOM SE-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das CANCOM SE-Papier bei 28,20 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die CANCOM SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 35,461 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 959,22 EUR, da sich der Wert eines CANCOM SE-Anteils am 26.05.2026 auf 27,05 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 4,08 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete CANCOM SE eine Marktkapitalisierung von 746,39 Mio. Euro. Das CANCOM SE-Papier wurde am 16.09.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des CANCOM SE-Papiers belief sich damals auf 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Cancom SE

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