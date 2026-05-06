TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit CANCOM SE-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das CANCOM SE-Papier bei 32,84 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 30,451 CANCOM SE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 776,49 EUR, da sich der Wert eines CANCOM SE-Papiers am 05.05.2026 auf 25,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,35 Prozent verringert.

CANCOM SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 714,54 Mio. Euro. Die CANCOM SE-Aktie ging am 16.09.1999 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs des CANCOM SE-Papiers bei 6,98 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at