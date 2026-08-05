CANCOM Aktie

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WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

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Performance unter der Lupe 05.08.2026 10:03:52

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren CANCOM SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 05.08.2021 wurde das CANCOM SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die CANCOM SE-Aktie an diesem Tag 56,86 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das CANCOM SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 175,871 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 24,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 344,00 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 56,56 Prozent.

Der CANCOM SE-Wert an der Börse wurde auf 674,38 Mio. Euro beziffert. Am 16.09.1999 wurden CANCOM SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der CANCOM SE-Anteilsschein bei 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Cancom SE

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